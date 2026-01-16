Für den Gastgeber VfB Merseburg endete das Spiel gegen die SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Merseburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 147 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 live dabei. Schiedsrichter Luis Paul (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Przigode – Erovic (70. Friedrich), Bierschenk (52. Kothe), J. L. Wagner, Berndt (70. Dähne), Mittler (70. Arndt), D. Wagner, Hillemann, Korngiebel, Nicodemus, Frühauf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets, Sambu Cabral (80. Zawada), Lytvyn, Sonco, Schmökel, Seniura, May, Jalo, Schinkel, Ndour

; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147