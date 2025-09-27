Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste der SSC Weißenfels am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Schon kurz nach Spielstart schoss Timm Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde ein weiteres Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels führt in Minute 22 mit 2:0

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Dierichen (46. Necke), Zerbe, T. Koch, Schumann, Purrucker (87. Schneider), Luib (90. Beyer), Raßmann, Zozulia (77. Lehmann), P. Koch (73. Hafkesbrink)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler (73. Hartmann), Pannier, Kunze, Schubert (46. Kowalski), Schöneck (90. Klein), Niesel, Dabel, Agwu (65. Piven), Schmitz, Hoffmann

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101