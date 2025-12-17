Eine herbe Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 105 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Kuhnert. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Stefan Raßmann traf für den SSC Weißenfels in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Martin Dierichen der Torschütze.

VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück – 46. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 87: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Carlo Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Jamie-Lee Sven Haufe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SSC Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Bemmann – Weick, Schulz (74. Bühling), Schäffner, Hildebrandt, Husung, Schneider, F. Stöhr, Reiber, J. Stöhr (46. Lange), Kern

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Raßmann, Zerbe, Schumann, Purrucker (87. Haufe), Löser (84. Necke), Koch (80. Schneider), Zozulia (63. Luib), Dierichen (84. Beyer), Hafkesbrink

Tore: 0:1 Stefan Raßmann (22.), 0:2 Martin Dierichen (45.+1), 0:3 Carlo Purrucker (87.), 0:4 Jamie-Lee Sven Haufe (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 105