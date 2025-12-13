Der Haldensleber SC hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SV Eintracht Emseloh mit 1:4 (0:2).

Haldensleben/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Tom Krüger mit 1:4 (0:2) gegen Emseloh eine Niederlage eingestehen müssen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Philipp Stache das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Die Emseloher waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Stache.

Haldensleber SC liegt 0:2 zurück – Minute 39

Es sah nicht gut aus für den Haldensleber SC. In Minute 59 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh

Haldensleber SC: Switala – Grabenberg, Hevekerl, Schunaew, Krüger, Hebekerl (77. Sengewald), Girke (63. Ebel), Thieke, Von Ameln, Zimmermann (48. Wille), Stadler

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Mukhoid, Schmidt (85. Vrba), Stamm, Molochko (80. Senft), Stache, Aljindo, Bozhok, Shevtsov, Polívka, Heimur

Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57