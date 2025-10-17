Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 61 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Jamil Pepito Zander, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (75.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Lohse, Zander, Röhl (46. P. Hauer), M. Hauer, Laabs, Eichholz (73. Fröhlich), Duda, Wasylyk (80. Schäfer), Jespersen (66. Magnus), Pung (51. Priese)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Prielipp, Sonco, Kunyk, Schinkel, Schmökel (71. Zawada), Kuras (46. Embalo), May, Wróblewski (79. Henze), Zahrt (46. Ndour), Hoffmann

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61