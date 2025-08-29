Kein Punktgewinn für SSC Weißenfels: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau einstecken.

Weißenfels/MTU. Am Freitag haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Julius Weiser (Zahna-Elster) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Zorbauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (76.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SSC Weißenfels Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 76

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Bondarenko, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zorbauer zu entscheiden (90.+6). Der SSC Weißenfels rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Raßmann, T. Koch, P. Koch (26. Zerbe), Dierichen, Purrucker (84. Olajide), Zozulia (60. Lehmann), Puphal, Luib (89. Necke), Schumann, Löser (90. Lohmann)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim, Beer, Neuhaus (54. Sothen), Seidel, De Pinho Gomes (79. Maier), Neuhaus, Strauchmann, Bondarenko, Tsipi (64. Stelmak), Omerovic (60. Gomes Da Silva)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348