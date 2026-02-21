Ergebnis 16. Spieltag Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh endet unentschieden 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh ist gleichauf geendet.
Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 16
1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – Minute 20
Noch in der ersten Halbzeit gelang es Philipp Stache, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erreichen (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh
SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Pultke, Köhler, Burghardt (54. Haensch), Prinzler, Giese (72. Grüneberg), A. Hensen (80. Masur), Gros, Rappsilber, Groß, H. Hensen
SV Eintracht Emseloh: Franke – Cibulka, Bozhok (65. Shevtsov), Stache (82. Vrba), Aljindo, Schüt (84. Citaku), Molochko, Mukhoid, Heimur, Polívka, Schmidt
Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71