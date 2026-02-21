Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Noch in der ersten Halbzeit gelang es Philipp Stache, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Emseloher zu erreichen (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Pultke, Köhler, Burghardt (54. Haensch), Prinzler, Giese (72. Grüneberg), A. Hensen (80. Masur), Gros, Rappsilber, Groß, H. Hensen

SV Eintracht Emseloh: Franke – Cibulka, Bozhok (65. Shevtsov), Stache (82. Vrba), Aljindo, Schüt (84. Citaku), Molochko, Mukhoid, Heimur, Polívka, Schmidt

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71