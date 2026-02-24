Kevin Durant ist schon viermaliger Olympiasieger. 2028 in Los Angeles möchte er unbedingt noch einmal dabei sein.

Houston - Basketball-Star Kevin Durant hat auch nach viermal Gold mit den USA noch nicht genug vom Olympia-Gefühl. Der 37-Jährige betonte nach dem 125:105-Heimsieg mit den Houston Rockets in der NBA über die Utah Jazz, er wolle bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles unbedingt dabei sein. Dies habe er dem beim US-Verband zuständigen Ex-Profi Grant Hill mitgeteilt.

Durant wäre im Sommer 2028 fast 40 Jahre alt, doch das spielt für ihn keine Rolle. „Ich wollte meinen Namen nicht wegen der simplen Tatsache aus der Wertung nehmen, weil ich älter bin und schon zuvor dabei war“, sagte Durant, der 18 Punkte zum Sieg der Rockets beisteuerte. In dieser Saison kommt er pro Partie im Schnitt auf fast 26 Zähler.

Zwei US-Spielerinnen haben schon fünfmal Gold

„Grant versteht meine Liebe zum Team USA. Das ist meine Familie. Die Menge an Liebe, die ich für das Team USA und die gesamte Organisation habe, ist unvergleichlich. Deswegen würde ich gern so lange dabei sein, bis ich mit dem Spielen aufgehört habe“, erklärte Durant, der mittlerweile der erfolgreichste US-Punktesammler bei Olympia ist. Seinen Platz wolle er sich trotz seines Alters in den kommenden eineinhalb Jahren gegen starke Konkurrenten verdienen.

Mit Gold bei den Spielen 2024 in Paris gelang es Durant als erstem US-Spieler, zum vierten Mal Olympiasieger zu werden. Diana Taurasi und Sue Bird standen mit dem Frauen-Team sogar fünfmal ganz oben auf dem Olympia-Podest. Durant unterstrich, diese Marke sei nicht seine Motivation: „Ich liebe es, für Team USA zu spielen. Ich liebe es, mein Land zu repräsentieren.“