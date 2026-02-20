Deutlich unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Die 95 Beobachter im Friesenstadion Pl.2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen ein ernüchterndes 1:5 (1:1) einstecken musste.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Doch die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (84.). Damit war der Erfolg der Zorbauer gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Schäffner, Olbricht, Hildebrandt, Hennig (68. Halle), Schulz, Weick, Kern (60. Stöhr), Wagenhaus, Sonnenberg (46. Lange), Schneider (72. Husung)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus, Seidel, Erdmann (89. Bisultanov), Neuhaus (80. Engl), Strauchmann, Hein (72. Tsipi), Nicodemus, De Pinho Gomes (65. Sothen), Bondarenko, Campbell (80. Omerovic)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95