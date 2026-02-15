Mit einer Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leon Reso für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Maximilian Klein erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau Kopf an Kopf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 28

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Blau-Weiß Dölau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Spieler Nummer 21 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghahn, Klein, Henze (65. Leshchenko), Nietschmann (46. Reum), Junghardt (55. Khalel), Tyfko (55. Ecke), Kaplanidis (65. Pfeiffer)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Wonnay, Müller, Silber, Schröder (46. Bartsch), Ruppe, Reso (46. Rosenheinrich), Preuß, Wendt (46. Alali), Blautzik

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30