Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unglaublichen 7:0 (1:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Elster die SG 1919 Trebitz am Freitag vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. 7:0 (1:0) in Elster: Ganze sieben Bälle hat das Team von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Freitag im Tor der Besucher aus Trebitz untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Damon Schüler (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SG 1919 Trebitz musste jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (48.). In der zweiten Halbzeit setzte Elster noch einen drauf: In Minute 65 wurde ein weiteres Tor durch Moritz Walter Donath erzielt.

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – Minute 65

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Karl Ferigo den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Kase (65. Ferigo), Schneider, Lavrov, T. Richter, Schuschke, Schutzsch, Dietze, Engelhardt, Schüler (79. Jahn), Witzel (62. Donath)

SG 1919 Trebitz: Langer – Oberländer, Gröber, Preuß, Poenicke, Höppner (46. Grobmann), Schneider (75. Tawfik Kinani), Meene, Kühne, Kirschke, Födisch (81. Wilhelm)

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85