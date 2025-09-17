Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 2:3 (1:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SV Fortuna Magdeburg am Mittwoch 2:3 (1:1) getrennt.

Nick Bauer (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 38. Minute. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen und SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 38

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Arne Otto Gerstner/Magdeburg (74.), gefolgt von Benedikt Megel (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 78. Spielstand 3:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Vitalii Sumka kam rein für Tim Hoffmann. Auf der Gastseite sprang Chris Leo Riemann für Phillip Leonard Rudolph ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Vitalii Sumka, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Böhme, Hoffmann (81. Sumka), Potapenko, Litzenberg (58. Hlynianyi), Bauer, Elflein (60. Galushyn), Ehrhardt (60. Ludwig), Bark, Weimann

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Valle Pousa (54. Bimenyimana), Gerwien (54. Gerstner), Pide, Lange, Kauka, Ehrenberg (89. Weidemeier), Megel, Rudolph (81. Riemann), Halilaj (54. Schüler), Domitz

Tore: 1:0 Nick Bauer (9.), 1:1 Drilon Halilaj (38.), 1:2 Arne Otto Gerstner (74.), 1:3 Benedikt Megel (78.), 2:3 Vitalii Sumka (85.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Eric Bregulla, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 106