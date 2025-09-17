Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (SV Blau-Weiß Dölau) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau führt in Minute 60 mit 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Kreideweiß den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (60.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen, Lippoldt, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Haensch (88. Dragon), Kreideweiß, Redmann (82. Hermann), Köhler, Prinzler, Groß, H. Hensen

VfB Merseburg: Przigode – Knerler, Arndt (86. Erovic), Wagner, Wagner, Voigt, Berndt (64. Frühauf), Nicodemus, Taubert, Hillemann, Dähne (61. Bierschenk)

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127