Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SSV Havelwinkel Warnau.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SSV Havelwinkel Warnau haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Illia Hlynianyi (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor konnten die Havelberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Wilhelm Neumann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

1:1 für 1. FC Bitterfeld-Wolfen und SSV Havelwinkel Warnau – Minute 65

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kyrylo Galushyn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (90.+1). Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SSV Havelwinkel Warnau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Potapenko (77. Gründling), Litzenberg (80. Ludwig), Hlynianyi, Bark, Böhme, Radke, Hoffmann, Elflein (62. Galushyn), Hadaschik (86. Sumka), Mertes (90. Bauer)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (90. Kniestedt), Bradburn, Bauer (71. Winning), Krause, Hilgenfeld (86. Schulz), Bäther (63. Paege), Otto, Büchner, Neumann, Cembala

Tore: 1:0 Illia Hlynianyi (14.), 1:1 Wilhelm Neumann (65.), 2:1 Kyrylo Galushyn (90.+1); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Marco Uhlmann, Jonas Boxhorn; Zuschauer: 107