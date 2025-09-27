Der SV GOLPA erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 49 Zuschauern einen klaren 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Möhlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:1).

Julian Bittner (Dessauer SV 97 I) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Es blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Simon Frank Thiecke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 verfestigte (77.). Damit war der Sieg der Möhlauer gesichert. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Reichmann, Neumann, Krause, Thiecke, L. F. Schmidt, Micklisch, Schröter (77. Rieschick), J. Schmidt (87. Bilau), Reiche (70. Neuwirth), Burmeister (80. Werner)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Bittner, Eckersberg, Markert (59. Schlichting), Akbari, Kamschütz (59. Yousef), Walzer, Kieseler, Abaszada, Dieckow (86. Hulwa), Merkel

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49