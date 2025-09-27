Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV 1922 Pouch-Rösa vor 24 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen freuen.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Jessen durch.

Alberto Tale (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa liegt in Minute 81 2:0 vorn

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Fernando Gentil Da Cunha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Tale (83. Gkouvas), Synovyd (73. Heßler), Gentil Da Cunha, Ersed (63. Camara), Rocktäschel, Da Silva Semedo, Kunyk, Shaba, Quilitzsch (63. Hänisch), Hulovych (90. Wittig)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann (86. Kneist), Wedmann, Michlick (86. Askar), Heinze, Olexy, Krause, Alalawi (84. Michalke), Böhme, Michlick, Heinrich

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24