Der FC Einheit Wernigerode errang am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren bereits 35 Minuten des Spiels vergangen, als Prasidda Pandyal für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

FC Einheit Wernigerode führt nach 80 Minuten 2:0

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Achilleas Oikonomidis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle erlangte (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Taiwo (82. Raeck), Pandyal (70. Pillich), Farwig, St. Louis, Hunter (60. Dörnte), Hess, Singbeil, Lisowski, Wersig

VfL Halle 96: Schmid – Haese (72. Cabral), Bölke, Pessel, Oikonomidis, Kurti (61. Hentsch), Marks, Jagupov, Emmerich, Racine, Hüttig

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187