Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV 1922 Pouch-Rösa vor 24 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen freuen.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Jessen durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Alberto Tale für Pouch-Rösa traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 81

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Fernando Gentil Da Cunha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (81.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Rocktäschel, Synovyd (73. Heßler), Quilitzsch (63. Hänisch), Hulovych (90. Wittig), Shaba, Ersed (63. Camara), Gentil Da Cunha, Da Silva Semedo, Kunyk, Tale (83. Gkouvas)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Alalawi (84. Michalke), Olexy, Heinrich, Krause, Michlick, Böhme, Michlick (86. Askar), Weidmann (86. Kneist), Wedmann, Heinze

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24