Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Nowak Eric. Der Trainer von Sangerhausen musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Merseburg beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Merseburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Tim Knerler erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin-Eugenio Schäffner (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sangerhausen erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg, Schäffner, Bärwolf, Gängel, Schulz (78. Bühling), Worch, Olbricht (73. Schütz), Schneider (73. Halle), Scholz, Hennig (59. Lange)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Korngiebel, Erovic, Frühauf, Knerler (46. Dähne), Wagner, Bierschenk, Nicodemus, Berndt, Taubert

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83