Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Möringer Sportverein fuhr der SV Medizin Uchtspringe am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen die Gäste aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Uchtspringe noch einen drauf: In Minute 50 wurde das zweite Tor durch Zohrab Rostomyan erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe führt mit 2:0 – 50. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Patrick Huch den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Möringer erlangte (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Brinkmann (83. Wiemann), Stoppa, Schadow, Klukas (90. Lübke), Rostomyan (71. Kölsch), Pagels (59. Wolter), Adam, Staykovski, Bosse, S. Ziesmann

Möringer Sportverein: Bauer – Täger, Köppe, Kumpe (65. Prüfer), Schilling, Wendt, Bünnig (80. Eggert), Hutsu, Schönburg, Müller, Huch (86. Bade)

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217