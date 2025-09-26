Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I gelang dem TuS Schwarz-Weiß Bismark ein 3:2 (1:2)-Heimsieg über die SG Handwerk Magdeburg.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2). In einer schlagartigen Kehrtwende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem deutlichen Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Jamie Noel Kuster (SG Handwerk Magdeburg) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der 25. Spielminute nach. Diesmal war Mohamed Traore der Torschütze.

Minute 25: TuS Schwarz-Weiß Bismark liegt 0:2 zurück

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. 22 Minuten später legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem TuS Schwarz-Weiß Bismark noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Hildebrandt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bismark sicherte (90.+4). Die Bismarker haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Seeger, Schmidt, Schulze, Nikolai, Pietsch, Buchholz, Hildebrandt, Jubert (32. Storbeck), Kalbe, Haberkorn

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Franke, Alabdullah, Bajaha, Kuster, Wilke, Khalaf, Traore, Younesi (60. Bostani), Solomon, Bode

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51