West Ham United zieht nach einem schwachen Saisonstart Konsequenzen: Trainer Potter muss gehen. Wer übernimmt jetzt das Team mit Niclas Füllkrug?

London - Nach einem Fehlstart in die neue Saison hat sich Premier-League-Club West Ham United von seinem Trainer Graham Potter getrennt. Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers Niclas Füllkrug hat aus den ersten fünf Ligaspielen nur drei Punkte geholt und ist damit lediglich Tabellen-Vorletzter. „Eine Veränderung ist notwendig, damit die Mannschaft ihren Platz in der Premier League so schnell wie möglich verbessert“, teilte West Ham mit.

Potter wird damit im Spiel beim FC Everton am Montagabend nicht mehr auf der Bank sitzen, obwohl er noch am Freitag Medientermine wahrgenommen hatte. Der 50-jährige Engländer war erst seit Januar für die Mannschaft aus London verantwortlich, die auch schon aus dem Liga-Cup ausgeschieden ist.

Die Club-Führung zeigte sich in ihrer Mitteilung unzufrieden mit den Ergebnissen schon in der vergangenen Saison. Resultate und Leistungen im Verlauf der zweiten Hälfte der vorigen Spielzeit und zu Beginn der neuen Saison hätten nicht den Erwartungen entsprochen, hieß es.

Außer Potter müssen auch mehrere Mitglieder des bisherigen Trainerstabes gehen. Wer Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Als ein Kandidat gilt laut Medien Nuno Espirito Santo, der zuletzt bei Nottingham Forest seinen Posten räumen musste.