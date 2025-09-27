Kantersieg für die NSG Gräfenhainichen: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG 1948 Reppichau einfahren. Vor 65 Zuschauern gewann das Team 18:1 (10:0).

Gräfenhainichen/MTU. 18:1 (10:0) in Gräfenhainichen: Ganze achtzehn Bälle hat die Mannschaft von Christopher Zollweg, die NSG Gräfenhainichen, am Samstag im Tor der Besucher aus Reppichau untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner traf für die NSG Gräfenhainichen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Schindler den Ball ins Netz (15.).

NSG Gräfenhainichen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 15

Es sah nicht gut aus für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Gräfenhainichen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Hannusch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 18:1 festigte (89.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher entschieden. Die Gräfenhainicher sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, Schindler, Stockmann (46. Marquardt), Vetter (60. Hannusch), Plonski, Effenberger, Jaschinski (46. Zimmermann), E. A. Brückner (46. Berger), Störer, Kluger (21. Gebele)

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Pelz, Bachmann, Marx, Gassner, Ehrenberg, Reuter, Wollmerstädt, Storm, Stock

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65