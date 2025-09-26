Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den FC Eintracht Köthen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Die 30 Zuschauer auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:4) einstecken musste.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Robert Völkner. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 zu erweitern (74.). Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter (46. Dinter), Troitzsch, Lindenhahn, Öder, Balbach, Wittmann, M. Kleinert, A. Kleinert, Dragon (60. Ranft)

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Räber Cruz, Paquo, Kallenbach, Finze, Ishchenko (87. Abou), Diawara (36. Passou Bitalounani), Winter (76. Dannenberg), Marschall (65. Fritsch)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30