Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau. 145 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion der Waggonbauer. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Franz Unger (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der BSV Halle-Ammendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Kunze, Niesel, Kowalski (78. Schubert), Meyer (87. Dabel), Winkler, Hoffmann, Englich (78. Piven), Pannier, Schmitz

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Souvatzoglou, Neuhaus, Maier, Seidel (69. Engl), Tsipi (83. Sothen), Omerovic, Bondarenko (80. De Pinho Gomes), Strauchmann, Hatim

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145