  4. Ergebnis 6. Spieltag: 0:0 – Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim spielen remis

Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Aktualisiert: 17.01.2026, 09:50

Haldensleben/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen Haldensleber SC und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 75 Zuschauer waren im Waldstadion live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.30 Uhr
  • Austragungsort: Haldensleben
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Rot-Weiß Thalheim

Haldensleber SC: Switala – Stadler, Hartmann, Thieke, Zimmermann (70. Wille), B. Ebel (62. Prokop), Grabenberg (70. Hevekerl), H. Ebel (68. Boege), Schunaew, Krüger (86. Sengewald), R. Bögelsack
SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schinkel, Hoffmann, Kunyk, Sonco, Schmökel, Moroz, Prielipp, Wróblewski (71. Sambu Cabral), Kuras
; Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 75