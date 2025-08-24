Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 41 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halberstadt/MTU. Die 41 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Sandersdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Maximilian Ucke (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

VfB Germania Halberstadt führt nach 56 Minuten 2:0

In Minute 56 fiel der finale Treffer der Partie. Elf Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Luca Stemmler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Halberstädter sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SG Union Sandersdorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Leopold, Simon, Knoche (86. Naujoks), Lancine, Schürmann (86. Leube), Stender, Behrens (59. Dobritz), Ucke, Stemmler, Schrader (70. Günther)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Trettenbach, Mackowiak (79. Herzel), Osterland, Uhte (70. Stagat), Wieczorek, Mühlbauer (32. Pätzke), Nitsche, Seide, Groh

Tore: 1:0 Maximilian Ucke (47.), 2:0 Finn Luca Stemmler (56.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 41