Im Vorjahr beschäftigte sich der Hallesche FC mit einer Verpflichtung von Osman Atilgan. Der 26-Jährige spielt nun aber in Greifswald und trifft zuverlässig. Warum er nicht zum HFC kam.

Er war 2024 zu Gesprächen in Halle: Ärgert Osman Atilgan jetzt mit Greifswald den HFC?

Osman Atilgan (l.) führt mit fünf Treffen die Torschützenliste der Regionalliga Nordost an.

Halle/MZ/FAB - Der Profifußball hat über die Jahrzehnte einige „Was wäre wenn“-Fälle produziert. Ronaldo, der Brasilianer, wäre fast beim VfB Stuttgart gelandet, Ronaldinho fast beim BVB und Pavel Nedved fast beim MSV Duisburg. Ein paar Nummern kleiner aber dafür ziemlich realistisch war das Szenario, dass Osman Atilgan das Trikot des Halleschen FC trägt.