Jay Vine gewinnt die sechste Etappe der Vuelta, doch im Gesamtklassement gibt es einen neuen Spitzenreiter: Ein Norweger übernimmt die Spitze.

Pal - Topfavorit Jonas Vingegaard hat bei der zweiten Bergankunft der 80. Vuelta die Gesamtführung wieder abgegeben. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger musste auf der sechsten Etappe der Spanien-Rundfahrt das Rote Trikot dem Norweger Torstein Traeen überlassen, der als Zweiter einer zehnköpfigen Ausreißergruppe gut dreieinhalb Minuten auf Vingegaard herausfuhr und nun neuer Spitzenreiter ist. Den Tagessieg nach 170,3 Kilometer von Olot nach Pal in Andorra hinauf sicherte sich der Australier Jay Vine im Alleingang.

Im Kampf um den Gesamtsieg hat Vingegaard aber weiter alles im Griff. Bei der Kletterpartie über 9,6 Kilometer mit durchschnittlich 6,5 Prozent Steigung testete der Däne mit einigen Angriffen mal seine Rivalen, von denen die beiden Spanier Juan Ayuso und Mikel Landa auch gleich abgehängt wurden. Am gefährlichsten dürfte noch der Portugiese Joao Almeida für Vingegaard sein.

Die Fluchtgruppe hatte sich kurz nach dem Start gebildet. Zwischenzeitlich fuhren die Ausreißer mehr als sechs Minuten heraus. Auf dem Schlussanstieg konnten die Spitzenfahrer aber etwas Zeit gut machen.

Vingegaard im Gesamtklassement auf Platz fünf

Traeen liegt nun 31 Sekunden vor Mitausreißer Bruno Armirail aus Frankreich und 1:01 Minuten vor dem Italiener Lorenzo Fortunato. Vingegaard ist mit 2:33 Minuten Rückstand Fünfter, acht Sekunden dahinter folgt Almeida.

Am Freitag folgt die nächste Bergetappe in den Pyrenäen. Über 188 Kilometer geht es von Andorra la Vella nach Cerler Huesca La Mangia. Die dreiwöchige Spanien-Rundfahrt endet am 14. September in der Hauptstadt Madrid.