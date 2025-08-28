In der Offensive schien beim Halleschen FC ein Trio gesetzt. In der Realität entwickelt sich aber alles anders, rutschen Spieler von der Tribüne in die Startelf. Warum zuletzt Bocar Baro statt Malek Fakhro stürmte.

"Es wär blöd, das nicht zu tun": Wie HFC-Trainer Schröder die Tiefe des Kaders nutzt

Pierre Weber (M.) und Cyrill Akono (r.) bildeten gegen den FSV Luckenwalde überraschend die Flügelzange des HFC.

Halle/MZ - Am Samstag, kurz vor 13 Uhr, wird wieder ein erster Spannungsmoment enstehen. Das Regionalligaspiel des Halleschen FC beim Greifswalder FC wird noch gar nicht angepfiffen sein, ist erst auf 14 Uhr terminiert. Rund eine Stunde vor dem Anpfiff wird der makellose Tabellenführer aber seine Startaufstellung enthüllen - und die ist in diesen Wochen zuverlässig überraschend, speziell in der Offensive.