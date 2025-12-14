Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 34

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold (56. Schneider), Lancine (79. Leube), Stemmler (73. Bönicke), Knoche (79. Richter), Simon, Schürmann, Kosock, Schrader, Naujoks, Stender (56. Michl)

Turbine Halle: Worch – Saile, Zaeske (46. Sultanaliev), Hohl (83. Dichtl), Ries, Canabate Kasparek, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Brandt, Merschky, Waschkowitz, Só (75. Förster)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40