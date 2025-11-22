Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 8:1 (5:0) fegte das Team des 1. FC Lok Stendal die SV Fortuna Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Rivalen aus Magdeburg souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:1 (5:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Johannes Lagemann (7.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal liegt in Minute 7 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Altin Shaqiri, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Braunschweig (59. Koshyk), Wolff, Amiti (81. Paschke), Handge, Vinzelberg, Lauck, Lagemann, Loock (68. Sawaneh), Völzke (86. Salem Merso)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Tapsoba (60. Drizari), Starikovskiy, Kirchhoff, Haitham Mahmoud, Shaqiri, Meister (46. Gödecke), Nyarko, Czerwenka, Lenze, Böttcher (46. Anwaar)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19