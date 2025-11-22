Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:2).

Wenzel Leuschner (VfB Ottersleben e.V.) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Faris Hamidovic der Torschütze (16.).

FSV Barleben 1911 Kopf an Kopf mit VfB Ottersleben – 1:1 in Minute 16

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Barleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Tim Luca Müller schoss und traf in der 29. Minute, gefolgt von Martin Winter (37.). Es wollte den Barlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. 3:3. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Arthur Fromme traf in der 63. Minute. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Fromme den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Schröter, Resch, J. L. Meyer, J. P. Meyer, Hamidovic, Hoffmann, Winter (46. Teubner), Korbginski, Müller, Fromme

VfB Ottersleben: Koch – Agte, Yunashev, Michalzik, Leuschner (46. Fadjinou), Lübke, Raschauer, Rüger (35. Bogunski), Niemann (71. Böer), Lieck, Gaffal

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25