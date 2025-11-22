Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Samstag hat der Magdeburger SV Börde im heimischen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Arminia Magdeburg unterlag das Team von Dirk Lehmann mit 3:7 (1:3).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:7 (1:3).

Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Timo Jakob den Ball ins Netz (28.).

1:1 für Magdeburger SV Börde und SV Arminia Magdeburg – 28. Minute

Spielstand 1:1. Das Magdeburger Team legte nochmal nach und errang einen Vorsprung. Timo Jakob versenkte den Ball in Spielminute 38, gefolgt von Lennart Stackfleth (41.). So leicht ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Beneke traf in Minute 51 ein weiteres Mal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Jakob verschaffte seinem Team drei weitere Tore (54., 64., 72.). Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Magdeburger nochmal herauszufordern. Beneke schoss und traf in Minute 80 ein weiteres Mal. Spielstand 6:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Rene Plexnies den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:7 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg des SV Arminia Magdeburg entschieden. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Arminia Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa (72. Lampe), Beneke, Jäger, Dunkel (82. Krauel), Neumann, Bittmann, Begest, Richter (63. Westermann), Schuster, Jahn

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schultz (72. Gerlach), Sheviakov (76. Truong), Kranz, Schoendube, Scharfe, May, Stackfleth (46. Plexnies), Jakob, Reka, Hering (63. Johnson)

Tore: 1:0 Philipp Beneke (13.), 1:1 Timo Jakob (28.), 1:2 Timo Jakob (38.), 1:3 Lennart Stackfleth (41.), 2:3 Philipp Beneke (51.), 2:4 Timo Jakob (54.), 2:5 Timo Jakob (64.), 2:6 Joel Elisee Johnson (72.), 3:6 Philipp Beneke (80.), 3:7 Paul Rene Plexnies (86.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Divo Hage; Zuschauer: 25