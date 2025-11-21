Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Robin Gesell und sein Team VfB Germania Halberstadt A1 gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Halberstadt/MTU. Die 55 Besucher des Friedensstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robin Gesell vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Max Leopold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Die Halberstädter legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Leopold der Torschütze (47.).

47. Minute: VfB Germania Halberstadt A1 in Führung dank Doppelpack von Max Leopold – 2:0

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Leonard Simon, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (85.). In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Knoche (85. Richter), Roßberg (73. Michl), Naujoks (73. Rheinschmitt), Stender, Schrader (85. Bönicke), Leopold, Lancine, Ucke, Stemmler (62. Schneider)

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Becker, Alhamwi (80. Spielau), Seidler, Hajowsky, Panzer (90. Bro), Krieg, Fülla (18. Khan), Täubrecht, Karbath, Saalmann (75. Dujakovic)

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55