Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Florian Hösel vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Maximilian Louis Kranz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (43.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein (52.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (53.).

53. Minute SV Arminia Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Theo Schremmer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (78.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Jakob, Gerlach, Hering (64. Johnson), Reka (72. Schoendube), May (64. Barth), Kranz, Hoffmann (82. Scharfe), Assner, Beyer, Buschendorf (36. Sheviakov)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Halle, Nicolai (83. Ehrich), Schremmer, Ruppe, Bärwolf, Grenzebach (72. Schoder), Schütz, Bühling, Lange (87. Zarkua)

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40