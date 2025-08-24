Der SV Arminia Magdeburg errang am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 153 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:3)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Benjamin Hättasch den Ball ins Netz (25.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Haldensleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Louis Neumann versenkte den Ball in Minute 27, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Lucas Barth traf in Minute 31, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Joel Elisee Johnson ersetzte Benjamin Hättasch und Anton Sheviakov kam rein für Stephan Beyer. Auf der Gastseite sprang Yoeal Daniel Okubazgi für Till Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Haldensleber SC musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Anton Sheviakov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (84.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Kranz, Hering (46. Plexnies), Barth, May, Hättasch (74. Johnson), Assner (66. Gerlach), Scharfe (46. Hoffmann), Reka, Schoendube, Beyer (83. Sheviakov)

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (58. Asfahale), Prokop, Richter (74. Okubazgi), Boege, Schnee, Neumann, Klein, Riedner, Petrochenko, Ahlfeld

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153