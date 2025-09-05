Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Sandersdorf/MTU. Im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 haben 65 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfL Halle 96 I (U19) verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (87. Herzel), Seide, Mittmeier, Uhte (85. Bergmann), Schneider (65. Pätzke), Groh, Wieczorek (63. Mühlbauer), Koto'o Djouokou, Trettenbach, Osterland

VfL Halle 96 I (U19): – Prokein (46. Danyi), Roschig, Ugoh (76. Aigbogun), Meyer, Khalid, Onyedeke, Heute (61. Omoike), Bärwald, Unthan, Lorenz

Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65