Halle (Saale), Deutschland
Ergebnis 3. Spieltag SG Union Sandersdorf erkämpft engen 1:0-Sieg gegen VfL Halle 96 I (U19)

Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste die SG Union Sandersdorf am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

05.09.2025, 22:49

Sandersdorf/MTU. Im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 haben 65 Fußballfans am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfL Halle 96 I (U19) verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

In Minute 15 brachte Alex Günter Mackowiak den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.30 Uhr
  • Austragungsort: Sandersdorf
  • Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
  • Spieltag: 3

Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96 I (U19)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak (87. Herzel), Seide, Mittmeier, Uhte (85. Bergmann), Schneider (65. Pätzke), Groh, Wieczorek (63. Mühlbauer), Koto'o Djouokou, Trettenbach, Osterland
VfL Halle 96 I (U19): – Prokein (46. Danyi), Roschig, Ugoh (76. Aigbogun), Meyer, Khalid, Onyedeke, Heute (61. Omoike), Bärwald, Unthan, Lorenz
Tore: 1:0 Alex Günter Mackowiak (15.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Stefan Cordes, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 65