Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern einen klaren 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jaime Ian Kalkofen den Ball ins Netz (15.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Haldensleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sebastian Riedner schoss und traf in der 31. Spielminute noch einmal. Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Riedner traf in der 73. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es der NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Kalkofen den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Die NSG SSC/RW Weißenfels sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel, Kalkofen, Klose (46. Perrey), Schulze (27. Menzel), Buttlar (26. Mertin), May (76. Meyer), Kuhles, Saedan (70. Ohl), Heerdegen, Wagner

Haldensleber SC: Jahn – Madaus, Prokop, Duckstein (75. Arend), Petrochenko (64. Grmay), Schnee (26. Quaschny), Thal (64. Fölsch), Wilken, Ahlfeld, Boege, Riedner

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30