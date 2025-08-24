In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die NSG SSC/RW Weißenfels am Wochenende eine üble Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:9 (0:3) vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Ingolf Schöniger hat am Sonntag vor 60 Zuschauern auf dem Sportplatz Rot-Weiß ganze neun Treffer kassiert. Die Partie endete 0:9 (0:3).

Kenny Rößner (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Rößner (17.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels hinkt 0:2 hinterher – Minute 17

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rößner traf gleich mehrmals – in Minute 31 und 51, Mensing in Minute 59, Maximilian Fleck in Minute 69, Paul David Gödecke in Minute 74 und Moritz Mensing in Minute 80. Spielstand 8:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Schon eine Spielminute darauf konnte Niklas Hännig (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (81.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die NSG SSC/RW Weißenfels rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Fortuna Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Wagner, May, Schulze, Kalkofen, Skupin (46. Menzel), Borkmann, Buttlar, Saedan (67. Magul), Kuhles (46. Almutaleb), Perrey (46. Brendel)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Shaqiri (46. Hännig), Lenze, Kirchhoff (65. Drizari), Fleck, Nyarko, Prause (57. Mensing), Czerwenka, Rößner (60. Gödecke), Starikovskiy (65. Tapsoba)

Tore: 0:1 Kenny Rößner (12.), 0:2 Kenny Rößner (17.), 0:3 Kenny Rößner (31.), 0:4 Kenny Rößner (51.), 0:5 Moritz Mensing (59.), 0:6 Maximilian Fleck (69.), 0:7 Paul David Gödecke (74.), 0:8 Moritz Mensing (80.), 0:9 Niklas Hännig (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Sandro Friedrich; Zuschauer: 60