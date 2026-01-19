Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde mit 2:5 (0:2) vom Platz gefegt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Florian Sommer für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tim Nordhausen (43.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Westermann (59. Sievers), Lima Sampa (50. Wartner), Krauel, Friedel, Richter, Jahn, Neumann, Jäger, Lampe, Schuster

Turbine Halle: Nuding – Merschky (74. Heidelberger), Sommer, Ries, Sikora (58. Schneider), Nordhausen, Waschkowitz, Só (69. Nwanevu), Saile (63. Hildebrandt), Schischka, Brandt

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34