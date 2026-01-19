Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 2:3 (1:2) einen Misserfolg gegen den VfB Ottersleben einstecken.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfB Ottersleben ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:2).

Jacob Andreas Michalzik (VfB Ottersleben e.V.) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Leonard Friedrich Bogunski (19.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Leo Constantin Horn für Magdeburg (45.). Es blieb spannend. Leonard Friedrich Bogunski traf für Ottersleben (49). Spielstand 3:1 für den VfB Ottersleben.

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Ottersleben e.V. steckte eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Horn, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (61.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Ottersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Ottersleben

Magdeburger SV Börde: Model – Westermann (57. Lima Sampa), Dunkel, Jäger, Neumann, Friedel, Schuster, Jahn, Sievers, Krauel (57. Begest), Horn

VfB Ottersleben: Koch – Niemann, Lieck (70. Beierke), Lübke, Raschauer, Bogunski, Michalzik (90. Raschauer), Multhaupt, Fadjinou (62. Safdari), Rüger, Yunashev (90. Kahn)

Tore: 0:1 Jacob Andreas Michalzik (13.), 0:2 Leonard Friedrich Bogunski (19.), 1:2 Leo Constantin Horn (45.), 1:3 Leonard Friedrich Bogunski (49.), 2:3 Leo Constantin Horn (61.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Tim Polten; Zuschauer: 37