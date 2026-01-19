Für den Gastgeber Magdeburger SV Börde endete das Spiel gegen den 1. FC Lok Stendal am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Philip Braunschweig für Stendal traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal – Minute 90+4

In der Nachspielzeit nutzte der Magdeburger SV Börde doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Leo Constantin Horn (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Sievers (66. Neumann), Beneke (58. Westermann), Dunkel, Krauel, Schuster, Begest, Schulze (66. Richter), Jahn, Lima Sampa, Horn

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann, Korbani, Lauck, Loock (76. Koshyk), Braunschweig, Meinelt, Völzke (85. Sawaneh), Amiti (46. Ziekau), Wolff, Dimonenko (46. Bordizhenko)

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49