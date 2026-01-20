Die Detroit Pistons behaupten sich im Spitzenspiel der NBA gegen die Boston Celtics und bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze im Osten aus. Das Duell bleibt bis zur Schlusssirene spannend.

Detroit - Die Basketballer der Detroit Pistons haben ihre Tabellenführung in der Eastern Conference der NBA ausgebaut. Das Team um den frisch gebackenen All-Star-Starter Cade Cunningham setzte sich in einem engen Spitzenspiel gegen die Boston Celtics mit 104:103 durch. Boston bleibt trotz der Niederlage Zweiter hinter dem souveränen Spitzenreiter im Osten der nordamerikanischen Liga.

Beide Top-Teams schenkten sich über 48 Minuten nichts: 14-Mal stand es unentschieden, neunmal wechselte die Führung. Während den Gästen die Anfangsphase gehörte, wo sie sich bis auf acht Zähler absetzen konnten, drehten die Hausherren im zweiten Viertel auf und spielten sich ihrerseits einen Vorsprung von zwölf Punkten heraus.

Boston schlug erneut zurück und erarbeitete sich 4,4 Sekunden vor Ende die Chance, mit zwei Punkten doch noch den Sieg zu entführen. Jaylen Browns Sprungwurf geriet allerdings ein wenig zu lang, und so durften die Pistons feiern. Bester Werfer der Partie war Brown, der 32 Punkte erzielte und sich zumindest ebenfalls über eine Nominierung als Starter beim All-Star-Spiel der Liga Mitte Februar freuen durfte. Für Detroit war Tobias Harris mit 25 Zählern am erfolgreichsten.