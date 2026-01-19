Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der Turbine Halle machtlos und wurde 2:5 (0:2) besiegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle am Sonntag 2:5 (0:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Florian Sommer (Turbine Halle) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Nordhausen (43.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 auszubauen (90.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Lampe, Friedel, Jahn, Westermann (59. Sievers), Richter, Schuster, Neumann, Lima Sampa (50. Wartner), Jäger

Turbine Halle: Nuding – Saile (63. Hildebrandt), Merschky (74. Heidelberger), Sommer, Só (69. Nwanevu), Brandt, Nordhausen, Ries, Schischka, Sikora (58. Schneider), Waschkowitz

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34