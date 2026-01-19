Buffalo - Die Buffalo Bills haben ihre Zusammenarbeit mit Cheftrainer Sean McDermott beendet. Das Football-Team aus der NFL reagiert damit auf das dramatische Aus in den Playoffs im Conference-Halbfinale beim 30:33 am Wochenende gegen die Denver Broncos.

Die Bills bestätigten vorangegangene Medienberichte. Eigentümer Terry Pegula würdigte in einer Mitteilung die Verdienste von McDermott, betonte aber auch: „Wir haben das Gefühl, dass wir eine neue Struktur innerhalb unserer Führung benötigen.“ Der neue General Manager Brandon Beane soll nun einen neuen Trainer suchen.

McDermott verlässt die Bills nach neun Jahren, in denen er das zuvor erfolglose Team zu einem konstanten Playoff-Anwärter formte. In acht von neun Spielzeiten führte er die Franchise in die Playoffs. Den Einzug in den Super Bowl schaffte er aber nie. Der 51-Jährige kommt auf eine Bilanz von 98 Siegen und 50 Niederlagen in der regulären Saison sowie 8:8 in den Playoffs.