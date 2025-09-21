Der Haldensleber SC errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Haldensleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze (32.).

Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Haldensleber Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Neumann (90. Petrochenko), Klein, Wilken (55. Ahlfeld), Sulfrian (46. Schnee), Richter (77. Walther), Boege, Riedner (70. Zielinski), Prokop, Limburg

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Karbath, Alhamwi, Becker, Seidler (59. Spielau), Täubrecht, Dujakovic, Hajowsky, Krieg (75. Linke), Fülla, Khan (69. Vetter)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35