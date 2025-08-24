Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half dem VfB Ottersleben am Sonntag nicht, als er sich vor 30 Zuschauern mit 2:5 (1:2) gegen die Turbine Halle verabschieden musste.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (23.). Pascal Enrico Obier (Turbine Halle) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jalozinho Só den Ball ins Netz (36.).

Tor Nummer drei schoss Leonard Friedrich Bogunski für Ottersleben (38.). Es blieb spannend. Johann Schischka traf für Halle (54). Justus Friedrich Brandt traf für Halle (59). Jalozinho Só netzte für Halle ein (64.). Spielstand 5:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die Turbine Halle musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Ottersleben e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Max Yunashev (Ottersleben) den Ball über die Linie bringen (82.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der VfB Ottersleben hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Turbine Halle

VfB Ottersleben: Koch – Bogunski (85. Ibrahim), Rüger, Agte, Lübke, Niemann (85. Kahn), Fadjinou (77. Böer), Raschauer (77. Schulz), Yunashev, Kozloff, Multhaupt

Turbine Halle: Nuding – Schneider (57. Sikora), Brandt, Schischka, Saile, Só (69. Zaeske), Hohl (50. Hildebrandt), Canabate Kasparek, Ries, Waschkowitz, Obier (54. Nordhausen)

Tore: 0:1 Pascal Enrico Obier (30.), 0:2 Jalozinho Só (36.), 1:2 Leonard Friedrich Bogunski (38.), 1:3 Johann Schischka (54.), 1:4 Justus Friedrich Brandt (59.), 1:5 Jalozinho Só (64.), 2:5 Max Yunashev (82.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Maximilian Port; Zuschauer: 30