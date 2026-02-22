Signifikant unterlegen zeigte sich der Haldensleber SC in der Partie gegen den SV Arminia Magdeburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 4:8 (4:6) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (6.).

Haldensleber SC und SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 6

Gleichstand. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Timo Jakob traf in der 11. Minute noch einmal. So leicht ließen sich die Haldensleber nicht abhängen. Louis Neumann versenkte den Ball in der 16. Minute zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Jannes Michael Prokop versenkte den Ball in der 32. Minute per Strafstoß. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schultz traf in Minute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann schoss und traf in der 45. Spielminute zum dritten Mal. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:7. Louis Hering versenkte den Ball in Minute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Schultz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:8 zu festigen (83.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Grmay (46. Petrochenko), Neumann, Ahlfeld, Madaus, Fölsch, Sulfrian, Boege, Schnee, Thal, Prokop (90. Schürmann)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schultz, Kranz, Hättasch (64. Hering), Schoendube (46. Sheviakov), Beyer (70. Scharfe), Stackfleth, Jakob, Reka, May, Gerlach

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40