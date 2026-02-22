Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Roman Laqua mit 0:2 (0:1) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Lucas Menzel traf für die NSG SSC/RW Weißenfels in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 81. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Tim Schulze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (81.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Shaqiri (64. Mohibi), Prause (46. Kirchhoff), Al-Chuaibi, Tapsoba (46. Heise), Czerwenka, Telch, Gödecke, Böttcher, Starikovskiy (74. Drizari)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel (61. Ohl), Schulze, Heerdegen, Wagner, Kuhles, Buttlar, Saedan, Kalkofen, Sturm (86. Meyer), Ulrich (67. Perrey)

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31